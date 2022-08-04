«У нас такое впервые». Широков - о массовом обмене между СКА и «Спартаком»

Бывший полузащитник питерского «Зенита» и московского «Спартака» Роман Широков отреагировал на новость об обмене игроками между хоккейным СКА и красно-белыми в КХЛ.

«Я думаю, у нас такое впервые, чтобы за одного игрока отдавали сразу девятерых. Наверное, и в НХЛ такого не было. Неплохой трансфер для «Спартака». Хотя и для СКА, в принципе, тоже: отличного хоккеиста выменяли. Молодой игрок, который и в сборной уже был, и серебряным призером Олимпиады становился», - приводит слова Широкова Sport24.ru.

Напомним, из «Спартака» в СКА ушел серебряный призер Олимпийских игр Александр Никишин, а обратным маршрутом проследовали сразу армейцев. К тому же, москвичи получили компенсацию в 50 миллионов рублей.