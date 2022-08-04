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Хет-трик Жафярова помог СКА обыграть «Адмирал», а Буше - «Авангарду» одержать победу над «Сочи»

На черноморском курорте продолжается предсезонный турнир.
04 августа 2022 23:20
автор: Александр Шульгин

В рамках матчей предсезонного турнира в Сочи питерский СКА обыграл владивостокский «Адмирал», а омский «Авангард» нанес поражение хозяевам соревнований.

Встреча между армейцами и «моряками» завершилась со счетом 6:2 в пользу подопечных Романа Ротенберга, в составе которых хет-триком отметился Дамир Жафяров. Еще по одной шайбе забросили Даниил Пыленков, Артем Федоров и Артем Швец-Роговой.

Дальневосточники ответили дублем Артема Гареева.

В другой игре «Авангард» также забросил шесть шайб в ворота «Сочи», пропустив четырежды.

Здесь также не обошлось без жет-трика - героем стал скандально известный Рид Буше. Также за сибиряков забивали Семен Асташевский, Федор Малыхин и Владимир Жарков.

У южан смогли отличиться Кирилл Петьков, Василий Глотов и Артур Тянулин, дважды реализовавший большинство.

источник: «Советский спорт»
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Хет-трик Жафярова помог СКА обыграть «Адмирал», а Буше - «Авангарду» одержать победу над «Сочи»
На черноморском курорте продолжается предсезонный турнир.
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