«Хайпуем вместе». Назаров объяснил массовое побоище в матче «Сочи» - «Авангард»

Главный тренер «Сочи» Андрей Назаров прокомментировал 149 минут штрафного времени, которые его команда заработала на пару с омским «Авангардом» в противостоянии этих команд в рамках предсезонного турнира.

«Я играл в Омске целый год, великая команда со своими традициями. Омск как город мне нравится, никакого хейта нет. Просто хайповый клуб, хайпуем вместе так. Хайпануть и вместе со СКА в матче? Будет игра, посмотрим», - приводит слова специалиста «Чемпионат».

Напомним, встреча завершилась со счетом 6:4 в пользу омичей, в составе которых хет-триком отметился скандально известный Рид Буше. Также за сибиряков забивали Семен Асташевский, Федор Малыхин и Владимир Жарков.

У южан смогли отличиться Кирилл Петьков, Василий Глотов и Артур Тянулин, дважды реализовавший большинство.