«Калгари» подпишет восьмилетний контракт с Юбердо

«Калгари» договорился о восьмилетнем контракте со своим новичком Джонатаном Юбердо.

Напомним, что 29-летний форвард пришел в «Флеймз» в июле, став частью обмена, в результате которого нападающий Мэтью Ткачук перешел во «Флориду». «Калгари» помимо Юбердо получил Маккензи Уигара, Коула Швинда и выбор на драфте-2025.

Теперь Юбердо заработает в новом клубе 84 млн долларов за восемь лет, сообщает Sportsnet.

В прошлом сезоне форвард набрал 115 (31+84) очков в 80 матчах регулярного чемпионата НХЛ, а также забросил одну шайбу и сделал четыре голевые передачи в десяти играх Кубка Стэнли.