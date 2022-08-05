Алексей Емелин: Ковальчук сказал мне: Капитан в этой команде ты

Защитник минского «Динамо» Алексей Емелин поделился впечатлениями от выступлений за омский «Авангард» вместе с легендарным форвардом Ильей Ковальчуком.

«Да. Я знаю Илью, он авторитетный человек. Понятно, что с его опытом он может быть капитаном. Мы дополняли друг друга. Многие говорили, что у нас из-за капитанства был конфликт. Такого просто не могло быть. Я знаю его, он знает меня. Мы сразу поговорили, Илья сказал мне: «Капитан в этой команде ты», - приводит слова Емелина Sport24.

В сезоне 2020/2021 «Авангард» выиграл Кубок Гагарина. Емелин и Ковальчук были капитаном и вице-капитаном той команды.