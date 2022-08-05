Сушинский надеется, что ЦСКА сможет вернуть Федотова из воинской части

Чемпион мира и экс-российский нападающий Максим Сушинский выразил надежду, что ЦСКА сможет помочь бывшему голкиперу армейцев Ивану Федотову добиться возвращения из воинской службы.

«В случае с Федотовым буду надеяться на благоразумие. Думаю, проблем возникнуть не должно. Есть спортивные клубы армии — СКА и ЦСКА. Я же служил и играл. Было много клубов, ЦСК ВВС, например. Надеюсь, ЦСКА вытащит его и он сможет тренироваться», — приводит слова Сушинского Legalbet.

Напомним, ранее сотрудники органов задержали Федотова буквально на улице и доставили в военкомат, где вратарю стало плохо, и его увезли на скорой. После выписки из больницы хоккеиста доставили в военкомат и отправили в Мурманскую область, а оттуда - на Новую Землю, где он и должен пройти срочную службу.