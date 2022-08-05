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Московское «Динамо» уступило «Амуру» в товарищеском матче

Несмотря на результат в основное время, команды сыграли овертайм, а также пробили буллиты.
Московское «Динамо» уступило «Амуру» в товарищеском матче
05 августа 2022 15:53
автор: Максим Скороходов
автор фото: ХК "Динамо" (Москва)

Московское «Динамо» проиграло «Амуру» в товарищеском матче со счетом 1:2.

Команда из Хабаровска дважды реализовала большинство, усилиями Ивана Николишина (10-я минута) и Руслана Педана (43). У бело-голубых шайбу забросил Егор Мартынов (12).

По завершению основного времени, команды сыграли импровизированный овертайм, в котором забил хоккеист московской команды Никита Буруянов, а также пробили серию буллитов, где также сильнее было «Динамо».

Добавим, что игра проходила в Новогорске.

источник: «Советский спорт»
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Несмотря на результат в основное время, команды сыграли овертайм, а также пробили буллиты.
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