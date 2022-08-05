Московское «Динамо» уступило «Амуру» в товарищеском матче

Московское «Динамо» проиграло «Амуру» в товарищеском матче со счетом 1:2.
Команда из Хабаровска дважды реализовала большинство, усилиями Ивана Николишина (10-я минута) и Руслана Педана (43). У бело-голубых шайбу забросил Егор Мартынов (12).
По завершению основного времени, команды сыграли импровизированный овертайм, в котором забил хоккеист московской команды Никита Буруянов, а также пробили серию буллитов, где также сильнее было «Динамо».
Добавим, что игра проходила в Новогорске.
источник: «Советский спорт»