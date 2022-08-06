В «Динамо» рассказали, когда к команде прсоединятся Лилья О’Делл

Генеральный менеджер московского «Динамо» Алексей Сопин назвал сроки, когда в расположение команды прибудут легионеры.

Ранее шведский форвард Якоб Лилья заявил, что хотел бы разорвать контракт с клубом. Нападающий отметил, что на это у него нет денег.

«Днем 9 августа Эрик О’Делл прилетает в Россию. К сожалению, были у него проблемы с документами, визовая история. На следующий день проходит углублённое медицинское обследование. И сейчас мы думаем над тем, есть ли необходимость брать его на турнир в Уфу. Лилья? Разрешение на визу получено. Надеемся, что он прилетит в Москву даже быстрее О’Делла. Ориентировочно числа 7-8-го», – цитирует Сопина «Чемпионат».

Отметим, что 3 сентября «Динамо» сыграет дома с «Ак Барсом» в рамках нового сезона КХЛ.