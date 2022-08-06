Генменеджер «Динамо» отреагировал на желание Лильи разорвать контракт

Генеральный менеджер московского «Динамо» Алексей Сопин отреагировал на заявление новичка команды Якоба Лильи.

Ранее 29-летний хоккеист заявил, что хотел бы разорвать контракт с клубом. Лилья отметил, что на это у него нет денег.

«Игрок должен зарабатывать деньги, если у него есть такая возможность и есть предложения. Уверен, что сам Якоб имел немного не то в виду, что в итоге вышло в прессе. Самое главное в этой ситуации – он готов и едет в Россию не отбывать номер, а играть в хоккей и показывать высокий результат», – цитирует Сопина «Чемпионат».

В минувшем сезоне Лилья провел 47 матчей, в которых набрал 27 (16+11) очков.