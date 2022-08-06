Тренин через арбитраж НХЛ добился контракта с «Нэшвиллом»

Российский форвард Яков Тренин получил новый контракт с «Нэшвиллом» через арбитраж НХЛ.

Как сообщает пресс-служба «Предаторз», соглашение с 25-летним хоккеистом рассчитано на два года на общую сумму 3,4 миллиона долларов.

Напомним, что Тренин настаивал на однолетнем соглашении на 2,4 млн, а «Нэшвилл» был готов предоставить контракт на два года с зарплатой 1,35 млн за сезон.

Напомним, что в минувшем сезоне Тренин провёл 80 матчей, в которых набрал 24 (17+7) очка. В плей-офф форвард провел четыре игры, в которых забил три гола.