Владимир Ткачев: Генменеджер «Лос-Анджелеса» не выполнил своих обещаний

Российский нападающий Владимир Ткачев раскритиковал руководство клуба «Лос-Анджелес».

Напомним, что в минувшем сезоне 26-летний хоккеист провел в составе «Кингз» четыре матча, в которых отдал две голевые передачи.

«Не хочу вдаваться в подробности, но те обещания, которые мне были даны генменеджером клуба, не были исполнены. Это не касается игры. Я говорю о бытовых, формальных обещаниях. Я и не вел диалог. Идти на конфликт - это не про меня. Вопросы решал агент, но, повторюсь, генменеджер «Кингз» не выполнил своих обещаний», - цитируют Ткачева «РИА Новости».

Добавим, что в 46 матчах АХЛ форвард набрал 35 очков (9+26) с учетом плей‑офф.