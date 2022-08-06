Тренин считает, что проиграл суд с «Нэшвиллом»

Российский нападающий «Нэшвилла» Яков Тренин заявил, что недоволен решением арбитража НХЛ по поводу нового контракта с клубом.

Напомним, что хоккеист настаивал на однолетнем соглашении на 2,4 млн, а «Предаторз» были готовы предоставить контракт на два года с зарплатой 1,35 млн за сезон.

«Я не доволен решением, считаю, что мы проиграли суд. И у нас, и у клуба было сравнение с одним хоккеистом, которому дали 1,8 млн на два года. У нас статистика почти одинаковая, зато у меня лучше игра в обороне и в меньшинстве, силовая игра. Поэтому странно, что дали меньше, чем ему. В целом я расстроен, потому что не хотелось доводить до арбитража. А получилось, что довели и суд проиграли», – приводит «РБ Спорт» слова Тренина.

Добавим, что соглашение с 25-летним хоккеистом рассчитано на два года на общую сумму 3,4 миллиона долларов.