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«Грубости не было». Мичков - о силовом приеме Емелина

Хоккеист может пропустить до двух месяцев.
06 августа 2022 13:30
автор: Александр Поволоцкий

Нападающий сборной России до 25 лет Матвей Мичков прокомментировал силовой прием защитника минского «Динамо» Алексея Емелина в матче турнира Лига Ставок Sochi Hockey Open (3:5).

Напомним, что после этого эпизода 17-летний хоккеист отправился на скамейку запасных, где ему оказали помощь врачи.

«Игровой момент, так получилось. Для начала будем восстанавливаться, а потом дальше готовиться к сезону. Грубость со стороны Емелина? Да нет, чего там... Просто так получилось. Не думаю, что кто-то хотел кому-то травму нанести. Все-таки турнир предсезонный. Так сложился момент. Ничего страшного», — приводит «Спорт-Экспресс» слова Мичкова.

Добавим, что новый сезон КХЛ стартует 1 сентября в Москве матчем за Кубок Открытия между ЦСКА и «Металлургом».

источник: «Спорт-Экспресс»
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