Три гола Найта принесли «Авангарду» победу над минским «Динамо» на Sochi Hockey Open

Омский «Авангард» нанес поражение минскому «Динамо» в матче предсезонного турнира Лига Ставок Sochi Hockey Open.

Встреча завершилась со счетом 5:2 в пользу «ястребов».

В составе «Авангарда» хет-трик оформил Корбан Найт (18-я, 32-я и 59-я минуты). По шайбе забросили Арсений Грицюк (28) и Федор Малыхин (53). У белорусской команды голы забили Илья Шинкевич (56) и Брэндон Козун (58).

Добавим, что «Авангард» одержал вторую победу в трех матчах. а «Динамо» потерпело второе поражение.