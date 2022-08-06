Умер судья Сергей Карабанов

Пресс‑служба Федерации хоккея России сообщила о смерти известного в прошлом судьи Сергея Карабанова.

О причинах смерти не сообщается.

Отметим, что Карабанов завершил профессиональную карьеру на высшем уровне в 2015 году. В отечественном хоккее он отработал 19 сезонов и провел 682 игры. Сергей стал первым российским хоккея арбитром, достигшим отметки в 500 матчей в качестве главного судьи.

Добавим, что в 2000 году Карабанов получил приз лучшему арбитру чемпионата России - «Золотой свисток».