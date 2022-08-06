СКА обыграл «Сочи» на предсезонном турнире

В рамках предсезонного турнира в Сочи питерский СКА нанес поражение хозяева льда.
Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу команды Романа Ротенберга. В составе победителей отличились Валентин Зыков, Артем Федоров, реализовавший большинство, и Марат Хайруллин.
Сочинцы свою единственную шайбу забросили усилиями Никиты Точицкого, также воспользовавшегося розыгрышем лишнего игрока.
Позже на лед выйдут сборная России, составленная из игроков не старше 25 лет, и омский «Авангард».
источник: «Советский спорт»