Ротенберг рассказал, когда Яшкин дебютирует за СКА

Главный тренер питерского СКА Роман Ротенберг заявил, что нападающий Дмитрий Яшкин сможет выйти на лед уже в следующем матче.

«Смотрим по ситуации. Педан, Кетов и Яшкин тренируются. В принципе они могут выйти и в следующем матче, но мы не торопим события», - приводит слова специалиста «РИА Новости».

Напомним, накануне СКА обыграл «Сочи» в рамках предсезонного турнира. Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу питерцев.

Яшкин перебрался в Санкт-Петербург из «Аризоны Койотис», толком так и не заиграв в НХЛ. В России чешский форвард с русскими корнями известен по выступлениям за московское «Динамо».