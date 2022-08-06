Агент Тренина заверил, что хоккеист и не планировал уходить из «Нэшвилла»

Агент российского нападающего «Нэшвилл Предаторз» Якова Тренина - Шуми Бабаев сказал, что его клиента все устраивает в нынешней команде, и он не задумывался о переходе в другой клуб.

«Якова все устраивает в «Нэшвилле»: хороший город, хорошая команда. И у меня складываются довольно хорошие отношения с руководством клуба.

Мы не планировали и не думаем о том, чтобы уходить из клуба, об этом мы говорили сразу, когда вели переговоры. Мы сразу сделали шаг навстречу руководству, сказав, что готовы связать себя длинным контрактом.

Надеюсь, что Яков еще улучшит свои показатели и в дальнейшем будет на других ролях», - приводит слова функционера ТАСС.

Напомним, в регулярном чемпионате НХЛ 2021/22 Тренин провел 79 матчей, в которых набрал 24 (17+7) очка. В плей-офф Кубка Стэнли в активе россиянина четыре встречи и три заброшенные шайбы.