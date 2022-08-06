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Радулов - об «Ак Барсе»: Какой тут может быть уровень игры?

Казанский гранд готовится к новому сезону КХЛ.
06 августа 2022 23:34
автор: Александр Шульгин

Нападающий казанского «Ак Барса» Александр Радулов поделился своими впечатлениями от товарищеского матча своей команды против альметьевского «Нефтяника».

«Август месяц, какой тут может быть уровень игры? Камон! Нормальный уровень. Для летнего хоккея абсолютно нормально, думаю всем понравилось», - приводит слова хоккеиста пресс-служба казанцев.

Напомним, Радулов стал одним из громких приобретений клуба наряду с Вадимом Шипачевым и Вячеславом Войновым, перейдя из «Даллас Старз».

источник: ХК «Ак Барс»
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