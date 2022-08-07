«Авангард» обыграл СКА в предсезонном турнире в Сочи

В рамках предсезонного турнира в Сочи омский «Авангард» нанес поражение питерскому СКА.

Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу сибиряков, в составе которых отличились Кристиан Ярош, Рид Буше, реализовавшие большинство, и Сергей Толчинский, поразивший уже пустые ворота.

У питерцев точный бросок удался Михаилу Воробьеву, который также воспользовался розыгрышем лишнего игрока и открыл счет в матче.

Отметим, что до этого СКА не проигрывал на турнире, одержав три победы подряд.