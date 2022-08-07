Сборная России (U-25) разгромила «Сочи» в предсезонном турнире

Сборная России в возрасте до 25 лет победила «Сочи» со счетом 6:1 на Sochi Hockey Open-2022.

За национальную команду по дублю оформили Максим Грошев (8-я и 25-я минуты) и Дмитрий Бучельников, дважды реализовавший численное преимущество (21, 28), также по шайбе забросили Данила Юров (29) и Александр Перевалов (44).

У клуба в меньшинстве забил Артур Тянулин (43).

Таким образом, сборная России набрала 4 очка и идет пятой, уступая двум командам по дополнительным показателям. «Сочи» очков по-прежнему не имеет.

9 августа сборная сыграет со СКА, а «Сочи» - с минским «Динамо».

Sochi Hockey Open-2022

«Сочи» (Сочи) - Россия (U-25) - 1:6 (0:1, 0:4, 1:1).

0:1 – Грошев (Танков, Бучельников), 7:15 - Бол.

0:2 – Бучельников (Танков), 20:45 - Бол.

0:3 – Грошев (Бучельников), 24:49

0:4 – Бучельников (Грошев, Танков), 27:18 - Бол.

0:5 – Юров (Бучельников, Грязнов), 28:58

1:5 – Тянулин (Глотов), 42:34 - Мен.

1:6 – Перевалов (Лазутин), 43:37