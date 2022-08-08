Американский хоккеист Кин заявил, что рад оказаться в «Спартаке»

Американский новобранец московского «Спартака» Джоуи Кин дал свое первое интервью после приезда в Россию.

«Я очень рад стать частью команды. Думаю, что нас ждет хороший сезон.

Немного устал после дороги, но как только позавтракаю и посплю - буду готов к работе.

Я рад играть за «Спартак», рад оказаться в России. Больше всего хочу попробовать местную кухню и встретиться с нашими болельщиками», - сказал защитник.

Добавим, что сезон 2021/22 23-летний Кин провел в фарм-клубе «Каролины Харрикейнз» - «Чикаго Вулвз», проведя 80 матчей и набрав 45 (8+37) очков. Вместе с командой хоккеист стал обладателем Кубка Колдера.

Кроме того, Джоуи успел провести и один матч в НХЛ.