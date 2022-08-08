Андронов рассказал, почему перешел из ЦСКА в «Локомотив»

Российский нападающий Сергей Андронов назвал причину, по которой принял решение покинуть московский ЦСКА.

Напомним, что 32-летний хоккеист перешел в «Локомотив». Соглашение между Андроновым и железнодорожниками рассчитано до конца сезона-2023/24.

«Мы провели хороший диалог с руководством ЦСКА, друг друга поняли. Президент ЦСКА Игорь Есмантович рассказал мне о своем видении ситуации, я ему – о своем. После этого разговора я решил, что мне лучше уйти. С «Локомотивом» мы начали вести переговоры после завершения сезона. Я принял решение перейти в «Локомотив», в том числе, для нового вызова. Я искренне верю в эту команду, верю, что она сможет выиграть», - цитирует Андронова пресс-служба КХЛ.

Всего в КХЛ форвард отыграл 653 матча, забросил 91 шайбу и отдал 65 результативных передач.