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Крейчи вернулся в «Бостон»

08 августа 2022 20:55
автор: Александр Поволоцкий

Чешский нападающий Давид Крейчи подписал контракт с «Бостон Брюинз», сообщается на официальном сайте клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Соглашение с 36-летним форвардом рассчитано на один год.

Прошедший сезон Крейчи провел в чемпионате Чехии, выступая за «Оломоуц». В 51 матче он набрал 46 очков (20 шайб и 26 передач). Также в 2022 году в составе сборной Чехии он завоевал бронзовую медаль чемпионата мира. Эта награда стала для него второй за национальную команду. Ранее он выигрывал бронзу мирового первенства в 2012 году.

В НХЛ Крейчи провел 15 сезонов, выступая за «Бостон». Вместе с командой форвард стал обладателем Кубка Стэнли 2011 года. Также он дважды становился лучшим бомбардиром плей-офф НХЛ и один раз - лучшим снайпером. Всего на счету нападающего 962 матча в регулярных чемпионата НХЛ, в которых он набрал 730 очков (215+515), и 156 игр в плей-офф (124 очка, 42+82).

источник: «Советский спорт»
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