«Авангард» стал победителем предсезонного турнира Sochi Hockey Open-2022

«Авангард» в последний игровой день Sochi Hockey Open-2022 победил «Адмирал» со счетом 3:2.
За омский клуб забивали Федор Малыхин (17-я минута), Тимофей Давыдов (55) и Сергей Толчинский (56).
У команды из Владивостока заброшенными шайбами отличились Вадим Хлопотов (45) и Семен Иванов (60).
Таким образом, «Авангард» выиграл турнир, набрав в нем 8 очков. Столько же может добыть и СКА, но клуб из Санкт-Петербурга проиграл «ястребам» (1:3) на данном соревновании. «Адмирал» с четырьмя очками идет четвертым, но его может обойти сборная России.
Sochi Hockey Open-2022
«Авангард» (Омск) - «Адмирал» (Владивосток) - 3:2 (1:0, 0:0, 2:2)
1:0 – Малыхин (Жарков, Толчинский), 16:17
1:1 – Хлопотов (Верба), 44:55
2:1 – Давыдов, 54:29
3:1 – Толчинский (Береглазов), 55:43
3:2 – Иванов (Лисовец, Хамидуллин), 59:59