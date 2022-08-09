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Магнитогорский «Металлург» объявил о новом спонсоре

Партнером финалиста прошлого розыгрыша Кубка Гагарина стала букмекерская компания.
09 августа 2022 17:48
автор: Максим Скороходов

«Магнитогорский «Металлург» подписал трехлетнее спонсорское соглашение с букмекерской компанией Фонбет.

«Соглашение с «Фонбет» позволит существенно увеличить долю внебюджетного финансирования не только «Металлурга», но и всего магнитогорского хоккея. За счет этого сотрудничества мы рассчитываем создать много активностей для болельщиков как на хоккейных матчах в Арене «Металлург», так и в социальных сетях, и начнем делать это уже на Мемориале Ромазана.

Мы уверены, что текущее соглашение – начало долгосрочного партнерства, результатом которого станут высокие результаты не только на поле, но и за его пределами», - приводит пресс-служба «Металлурга» слова исполнительного директора клуба Кирилла Крепкогорского.

Предсезонный турнир Мемориал Ромазана пройдет с 9 по 12 августа. Помимо «Металлурга» в нем примут участие «Автомобилист», «Амур» и «Трактор».

В первом матче «Автомобилист» был сильнее «Амура» (2:0).

Напомним, что в прошлом сезоне «Металлург» в финале Кубка Гагарина уступил в семиматчевой серии ЦСКА.

источник: ХК «Металлург» (Магнитогорск)
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