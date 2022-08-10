Сборная США разгромила Германию на старте МЧМ-2022

Сборная США нанесла крупное поражение команде Германии на старте молодежного чемпионата мира.
Встреча группы B канадском Эдмонтоне завершилась со счетом 5:1 () в пользу американцев.
В составе победителей отличились Люк Хьюз (14-я минута), Логан Кули (19, в большинстве), Лэндон Слаггерт (22), Ред Саваж (22) и Райли Доран (40). Автором единственной шайбы сборной Германии стал Джошуа Самански (54, в большинстве).
В матчах группы А сборная Финляндии разгромила команду Латвии со счетом 6:1, Чехия обыграла Словакию (5:4).
Напомним, что в первый раз соревнования начались в конце декабря 2021 года, но из-за коронавируса были прерваны. Сборная России до текущего турнира не допустили. Ее заменила латвийская команда.
источник: «Советский спорт»