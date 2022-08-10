«Айлендерс» предложили Кадри многолетний контракт

«Айлендерс» предложили соглашение экс-форварду «Колорадо» Назему Кадри.

Как сообщает инсайдер Daily Faceoff Фрэнк Серавалли, с 31-летним хоккеистом могут заключить контракт до 2030 года. За каждый сезон Кадри заработает семь миллионов долларов.

Ранее в СМИ сообщалось, что в услугах Назема также заинтересованы «Сиэтл», «Оттава» и «Анахайм».

Напомним, что в минувшем сезоне нападающий стал обладателем Кубка Стэнли в составе «Колорадо».

В прошлом чемпионате Кадри набрал 87 (28+59) очков в 71 игре, к которым добавил 15 (7+8) баллов в розыгрыше плей-офф.