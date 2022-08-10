Ротенберг оценил игру хоккеистов СКА в составе сборной России U25

Главный тренер СКА Роман Ротенберг оценил игру хоккеистов из Санкт-Петербуга в составе сборной России U25 на предсезонном турнире в Сочи.

Напомним, что национальная команда заняла пятое место, набрав четыре очка.

«В прошлые сезоны были ситуации, когда кто-то сдавался, просил заменить упражнения или вообще поменять подходы. На сегодняшний день у нас все прошли этот сбор, следующий будет ещё тяжелее, мы работаем по нарастающей. Танков, Грошев, Бучельников, Иванов, Коромыслов, Кирсанов да и все остальные очень достойно выступили на турнире, обыграли «Авангард» – лидера, а это о многом говорит», - цитирует Ротенберга официальный сайт СКА.

Добавим, что победу на турнире в «Сочи» одержал «Авангард». СКА финишировал вторым.