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Президент «Эссят» отреагировал на слова Волкова о заклеивании российского флага

Голкипер перешел в московское «Динамо».
10 августа 2022 13:00
автор: Александр Поволоцкий

Президент финского «Эссят» Микаэль Лехтинен прокомментировал слова бывшего вратаря команды Константина Волкова.

Напомним, что 24-летний хоккеист заявил, что финская лига требовала заклеивать российский флаг на шлем голкипера.

«Не комментирую подобные вещи. Пусть говорит то, что хочет. Предыдущий сезон уже закончился. Контракты игроков, которые выступали за нашу команду в прошлом сезоне, истекли. Я не буду говорить о прошлом», — цитирует Лехтинена финские СМИ.

Добавим, что волков выступал за «Эссят» в прошлом сезоне. Всего за финский клуб он провел 37 матчей.

источник: «Советский спорт»
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