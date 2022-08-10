Владислав Третьяк: Правильно поступили, создав сборную молодых звезд

Президент ФХР Владислав Третьяк отреагировал на выступление сборной России (до 25 лет) на турнире в Сочи.

Напомним, что национальная команда заняла пятое место, набрав четыре очка.

«Мы правильно поступили, создав сборную молодых звезд, потому что ребятам необходимо давать возможность играть вместе. Где они еще получат такой опыт? Ребята понимают, что о них заботятся. Федерация хочет, чтобы эти хоккеисты остались в России и играли здесь», - цитирует Третьяка известное российское агентство.

Добавим, что в последнем матче сборная России U25 проиграла СКА со счетом 1:5.