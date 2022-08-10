«Трактор» обыграл «Автомобилист» на Мемориале Ромазана

«Трактор» нанес поражение «Автомобилисту» из Екатеринбурга в матче предсезонного турнира Мемориал Ромазана.
Встреча на стадионе «Арена-Металлург» в Магнитогорске завершилась победой подопечных со счетом 4:2 (2:1, 2:1, 0:0).
В составе «Трактора» отличились Александр Шепелев (10-я минута), Сергей Телегин (20), Теэму Пулккинен (30) и Кирилл Капустин (40). У «Автомобилиста» шайбы забрасывали Егор Баранов (14) и Владимир Кузнецов (33).
Напомним, что накануне «Трактор» обыграл «Металлург» (4:1), а екатеринбургский клуб победил «Амуру» (2:0).
источник: «Советский спорт»