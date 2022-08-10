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«Локомотив» проиграл «Северстали» в матче открытия Кубка Республики Башкортостан

Игра прошла на «Уфе-Арене».
10 августа 2022 15:08
автор: Максим Скороходов

«Северсталь» в матче открытия Кубка Республики Башкортостан победила «Локомотив» со счетом 3:2.

За команду из Череповца забивали Александр Жабреев, реализовавший большинство (14-я минута), Дмитрий Моисеев (20), Александр Суворов (38).

У ярославского клуба заброшенными шайбами отличились Александр Полунин (21) и Денис Алексеев (59).

11 августа «Северсталь» сыграет с московским «Динамо», а «Локомотив» - с «Салаватом Юлаевым».

Кубок Республики Башкортостан

«Локомотив» (Ярославль) - «Северсталь» (Череповец) - 2:3 (0:2, 1:1, 1:0)

Голы:
0:1 – Жабреев (Суворов, Макаров), 13:51 - 5х4
0:2 – Моисеев (Емец, Колмыков), 19:31
1:2 – Полунин (Черепанов, Красковский), 20:57
1:3 - Суворов (Казаков, Бусаров), 37:20
2:3 - Алексеев (Лихачев, Шалунов), 58:44

источник: «Советский спорт»
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