Московское «Динамо» победило «Северсталь» на Кубке Республики Башкортостан

Московское «Динамо» победило «Северсталь» со счетом 5:4 во второй день Кубка Республики Башкортостан.
В составе бело-голубых забивали Дмитрий Рашевский в большинстве (12-я минута), Владислав Михайлов (13), Владислав Ефремов (34), Владислав Кодола, реализовавший численное преимущество (42), Роман Абросимов, забросивший шайбу в пустые ворота, когда его команда была в меньшинстве (50).
У «Северстали» численное преимущество реализовали трижды Александр Петунин (19, 55, 60) и Даниил Вовченко (36).
Напомним, что 10 августа команда из Череповца победила «Локомотив» (3:2), а столичный клуб проиграл «Салавату Юлаеву» (1:2).
13 августа «Динамо» сыграет с ярославской командой, а «Северсталь» с хозяином предсезонного турнира.
Кубок Республики Башкортостан
«Северсталь» (Череповец) - «Динамо» (Москва) - 4:5 (1:2, 1:1, 2:2)
Голы:
0:1 - Рашевский (Джиошвили, Уил), 11:24 - Бол.
0:2 - Михайлов (Мачулин, Никонов), 12:54
1:2 - Петунин (Пилипенко, Вовченко), 18:52 - Бол.
1:3 - Ефремов (Волков, Уил), 33:44
2:3 - Вовченко (Лишка, Тихонов), 35:38 - Бол.
2:4 - Кодола (Мачулин, Мартынов), 41:45 - Бол.
2:5 - Абросимов (Готовец), 49:33 - Мен. (П.В.)
3:5 - Петунин, 54:17 - Бол.
4:5 - Петунин (Морозов, Луговяк), 59:09 - Бол.