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На тренировке СКА умер хоккеист 2008 года рождения

Шайба попала юному спортсмену в область сердца.
12 августа 2022 09:33
автор: Максим Скороходов

СКА сообщил о трагедии, произошедшей в собственной школе после тренировки команды 2008 года рождения.

Во время занятий в хоккеиста Всеволода Малкова попала шайба. Инвентарь угодил в область сердца, после чего спортсмен потерял сознание. Врачи команды вместе с вызванной скорой помощью смогли запустить необходимый для жизни орган, доставили Малкова в больницу, где тот уже умер.

«Хоккейный клуб СКА выражает глубочайшие соболезнования родителям, близким и друзьям Всеволода. Клуб окажет всю необходимую помощь семье погибшего, а также проведет внутреннее расследование всех обстоятельств произошедшего», - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте клуба.

источник: ХК СКА
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