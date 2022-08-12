На тренировке СКА умер хоккеист 2008 года рождения

СКА сообщил о трагедии, произошедшей в собственной школе после тренировки команды 2008 года рождения.

Во время занятий в хоккеиста Всеволода Малкова попала шайба. Инвентарь угодил в область сердца, после чего спортсмен потерял сознание. Врачи команды вместе с вызванной скорой помощью смогли запустить необходимый для жизни орган, доставили Малкова в больницу, где тот уже умер.

«Хоккейный клуб СКА выражает глубочайшие соболезнования родителям, близким и друзьям Всеволода. Клуб окажет всю необходимую помощь семье погибшего, а также проведет внутреннее расследование всех обстоятельств произошедшего», - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте клуба.