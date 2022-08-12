Погибший ученик школы СКА проходил медобследование

Всеволод Малков, погибший хоккеист команды СКА 2008 года рождения, за месяц до трагических событий проходил медицинское обследование, сообщает СМИ, ссылаясь на правоохранительные органы.

По данным источника, юный спортсмен был допущен до занятий.

Напомним, во время тренировки в Малкова попала шайба. Инвентарь угодил в область сердца, после чего спортсмен потерял сознание. Врачи команды вместе с вызванной скорой помощью смогли запустить необходимый для жизни орган, доставили Малкова в больницу, где тот уже умер.

По данному происшествию ГСУ Cледственного комитета по Санкт-Петербургу открыло уголовное дело, а клуб обещал провести внутреннее расследование.