Серебряный ЛевФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Погибший ученик школы СКА проходил медобследование

Хоккеист 2008 года рождения умер после попадания шайбы в область сердца.
12 августа 2022 12:11
автор: Максим Скороходов

Всеволод Малков, погибший хоккеист команды СКА 2008 года рождения, за месяц до трагических событий проходил медицинское обследование, сообщает СМИ, ссылаясь на правоохранительные органы.

По данным источника, юный спортсмен был допущен до занятий.

Напомним, во время тренировки в Малкова попала шайба. Инвентарь угодил в область сердца, после чего спортсмен потерял сознание. Врачи команды вместе с вызванной скорой помощью смогли запустить необходимый для жизни орган, доставили Малкова в больницу, где тот уже умер.

По данному происшествию ГСУ Cледственного комитета по Санкт-Петербургу открыло уголовное дело, а клуб обещал провести внутреннее расследование.

Это интересно:
Погибший ученик школы СКА проходил медобследование
Хоккеист 2008 года рождения умер после попадания шайбы в область сердца.
12.08.2022 12:11
Хоккей
автор: Максим Скороходов
На тренировке СКА умер хоккеист 2008 года рождения
Шайба попала юному спортсмену в область сердца.
12.08.2022 09:33
Хоккей
автор: Максим Скороходов
Анисин перешел в «Металлург» из Жлобина
Скандально известный хоккеист нашел пристанище в Белоруссии.
11.08.2022 23:30
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Московское «Динамо» победило «Северсталь» на Кубке Республики Башкортостан
Матч прошел на «Уфе-Арене».
11.08.2022 15:21
Хоккей
автор: Максим Скороходов
Нападающий «Каролины» Пачиоретти пропустит полгода из-за травмы ахиллова сухожилия
33-летнему хоккеисту предстоит операция.
10.08.2022 15:28
Хоккей
автор: Максим Скороходов
«Трактор» обыграл «Автомобилист» на Мемориале Ромазана
Челябинский клуб одержал вторую подряд победу на турнире.
10.08.2022 15:20
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
«Локомотив» проиграл «Северстали» в матче открытия Кубка Республики Башкортостан
Игра прошла на «Уфе-Арене».
10.08.2022 15:08
Хоккей
автор: Максим Скороходов
Экс-форвард «Салавата Юлаева» подписал контракт с «Женевой-Серветт»
Финн покинул российский клуб в марте.
10.08.2022 14:15
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
Владислав Третьяк: Правильно поступили, создав сборную молодых звезд
Тренирует команду Владимир Филатов.
10.08.2022 13:40
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
Президент «Эссят» отреагировал на слова Волкова о заклеивании российского флага
Голкипер перешел в московское «Динамо».
10.08.2022 13:00
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
5-й тур РПЛ с суперматчем «Зенит» — ЦСКА: где смотреть бесплатно, кто судит и комментирует
12 - 14 августа пройдут восемь матчей Российской Премьер-Лиги. Представляем всю необходимую информацию о пятом туре.
Система «до двух поражений» и трансляции на «Яндексе». Как разыграют Кубок России-2022/23
РФС наконец-то определился с форматом Кубка России, который пришлось реформировать на фоне революционного предложения клубов - запустить альтернативный турнир Кубок РПЛ.
«Даже Шевченко после «Милана» в «Челси» ушел в тень». Канчельскис — о перспективах Миранчука и будущем Кокорина
Бывший полузащитник «Фиорентины» Андрей Канчельскис поделился с «Плеймейкером» мнением о переходе Алексея Миранчука из «Аталанты» в «Торино» и ситуации Александра Кокорина во Флоренции.
«Суперкубок» Медведева и новые смены гражданств. Приключения наших нейтралов
Первая ракетка мира Даниил Медведев потерпел поражение в первом же матче на теннисном турнире в Монреале, в велоспорте и шахматах Россия теряет «своих».
Отмучился в «Аталанте» — оживет ли в «Торино»? Чего ждать от аренды Миранчука
«Аталанта» все-таки отдала российского полузащитника Алексея Миранчука в аренду «Торино» с правом выкупа.
Заработает ли Кокорин 100 тысяч рублей? Букмекерский обзор
Главные новости из мира беттинга.
«Ходила на хоккей еще в животе у мамы!» Алина Загитова — об эмоциях от «Лига Ставок Sochi Hockey Open»
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова посетила недавний представительный хоккейный турнир в Сочи и приняла участие в акциях генерального партнера соревнований букмекерской компании «Лига Ставок».
«Сочи» — клуб с федеральной аудиторией болельщиков». Заместитель гендиректора «Лиги Ставок» — о поддержке хоккея
Заместитель генерального директора БК «Лига Ставок» Александр Егоров рассказал о новых хоккейных инициативах компании во время недавнего турнира «Лига Ставок Sochi Hockey Open».
«Реал» догнал «Милан» и «Барселону», Бензема опередил Рауля. Как команда Анчелотти взяла очередной трофей
Королевский клуб завоевал Суперкубок УЕФА, победив в Хельсинки «Айнтрахт» из Франкфурта-на-Майне - 2:0.
«Болею за СКА, восхищаюсь Капризовым, слежу за Овечкиным». Президент «Лиги Ставок» — о хоккее и букмекерстве
Президент букмекерской компании «Лига Ставок» Юрий Красовский ответил на вопросы журналистов во время недавнего турнира «Лига Ставок Sochi Hockey Open».
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика