Отец погибшего ученика СКА: Произошел чисто несчастный случай

Игорь Малков, отец Всеволода Малкова, погибшего хоккеиста команды СКА 2008 года рождения, не винит клуб в трагедии.

«Я не вижу каких-то виноватых в этом, кого-то обвинять, думаю, не имеет никакого смысла. Произошел чисто несчастный случай. Это была обычная тренировка, они наигрывали меньшинство: пятерка атакует, четверка обороняется. Был бросок, щелчок защитника с синей линии, как мне рассказали, я не присутствовал, так как родителей не допускают до тренировок. Шайба попала в область сердца, и произошла остановка сердца. Дальше была реанимация, но, к сожалению, безуспешно», - сказал Малков СМИ.

Добавим, что врачи СКА вместе с вызванной скорой помощью смогли запустить необходимый для жизни орган, доставили Малкова в больницу, где тот уже умер.

По данному происшествию ГСУ Следственного комитета по Санкт-Петербургу открыло уголовное дело, а клуб обещал провести внутреннее расследование.