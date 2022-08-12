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«Трактор» уступил «Амуру» в овертайме на Мемориале Ромазана

Команда из Челябинска обеспечила себе победу на предсезонном турнире до начала матча.
12 августа 2022 13:50
автор: Максим Скороходов

«Трактор» проиграл «Амуру» в овертайме со счетом 1:2 в последний день Мемориала Ромазана.

На гол хоккеиста хабаровской команды Владислава Барулина (22-я минута), клуб из Челябинска ответил шайбой защитника Артема Блажиевского (58).

Встреча перешла в овертайм, где победу «Амуру» принес щелчок Вячеслава Грецкого (64).

Отметим, что это игра не имела турнирного значения для обоих команд, «Трактор» стал победителем Мемориала Ромазана благодаря победам над «Металлургом» (4:1) и «Автомобилистом» (4:2), а «Амур» не имел шансов подняться выше четвертого места из-за поражения этим же командам (0:3 и 0:2 соответственно).

Мемориал Ромазана

«Амур» (Хабаровск) - «Трактор» (Челябинск) - 2:1 ОТ (0:0, 1:0, 0:1, 1:0)

Голы:
0:1 – Барулин, 21:32
1:1 – Блажиевский (Телегин, Шабанов) 57:55
1:2 – Грецкий (Педан), 63:15

источник: «Советский спорт»
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