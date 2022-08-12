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В США не считают, что погоня за Гретцки вредит Овечкину

Россиянин может выйти на второе место среди снайперов уже в следующем сезоне.
12 августа 2022 18:21
автор: Александр Шульгин

Журналист Тарик Эль-Башир высказался о потенциальном эгоизме капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в его игре, связанном с желанием побить рекорд Уэйна Гретцки.

«Не думаю, что на этот счет кто-то переживает. По крайней мере, не внутри «Вашингтона».

В прошлом сезоне нацеленность Овечкина на голы привела к тому, что он оказался более вовлечен игру. Он также был заряжен в раздевалке и на скамейке. Особенно когда у команды возникли проблемы с травмами на старте сезона. Думаю, в новом сезоне все повторится, поскольку Овечкин будет гнаться за Горди Хоу, до которого ему останется 22 гола», - написал корреспондент в своих соцсетях.

Напомним, лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ является Гретцки, забросивший 891 шайбу. В активе Овечкина на данный момент 780 голов и третье место в списке.

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