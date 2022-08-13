В НХЛ выразили уверенность, что Овечкин не забьет 50 голов за сезон в 37 лет

Обозреватель официального сайт НХЛ Дэн Розен объяснил, почему он считает, что форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин не сможет забить 50 голов за сезон.

«Я никогда не буду сомневаться в способности Овечкина забивать, но снова претендовать на 50 голов в 37 лет, потенциально без центрального нападающего Никласа Бекстрема, который выбыл на весь сезон из-за операции на бедре, и, возможно, без нападающего Тома Уилсона – по крайней мере, в первой половине сезона - из-за операции на колене... будет очень тяжело. Он не будет окружен талантами того же уровня. По идее, из-за этого Овечкина должно быть легче сдерживать», - приводит слова Розена официальный сайт НХЛ.

Напомним, лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ является Гретцки, забросивший 891 шайбу. В активе Овечкина на данный момент 780 голов и третье место в списке.