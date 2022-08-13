Овечкин заявил о главных целях на остаток карьеры в НХЛ

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин объявил о главных для себя целях на остаток карьеры в НХЛ.

— Обойти Гретцки — это главная цель на остаток карьеры?

— На остаток карьеры цель — еще раз выиграть Кубок Стэнли. Хотелось бы именно это сделать. А свои личные рекорды, в том числе и этот… будем стараться. Буду стараться забивать, а там посмотрим, - приводит слова Овечкина федеральный спортивный телеканал.

Напомним, лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ является Гретцки, забросивший 891 шайбу. В активе Овечкина на данный момент 780 голов и третье место в списке.