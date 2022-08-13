Ковальчук считает, что служба в армии не должна негативно сказаться на карьере Федотова

Экс-нападающий сборной России Илья Ковальчук считает, что служба в армии не должна негативно сказаться на карьере вратаря национальной команды Ивана Федотова.

«Он однозначно вернется в большой хоккей. Я думаю, что Федот - взрослый парень. Он будет тренироваться и станет еще злее, еще сильнее, когда вернется», - приводит слова Ковальчук российский телеканал.

Напомним, ранее сотрудники органов задержали Федотова и доставили в военкомат, где вратарю стало плохо, и его увезли на скорой. После выписки из больницы хоккеиста доставили в военкомат и отправили в Мурманскую область, а оттуда - на Новую Землю, где он и должен пройти срочную службу.