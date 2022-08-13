Овечкин прокомментировал свой рейтинг в симуляторе NHL 22

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал свой рейтинг в знаменитом хоккейном симуляторе NHL 22.

«Мы иногда играем в команде в NHL 22, в детстве там себя создавал. Сейчас больше другими играми увлекаюсь. Нравится ли моя статистика в NHL 22? Конечно, всегда хотелось бы цифры повыше, но не особо обращаю внимание», - приводит слова хоккеиста крупное российское СМИ.

Напомним, россиянин продолжает погоню за Уэйном Гретцки в списке лучших снайперов в истории регулярных чемпионатов НХЛ. На счету легендарного канадца 891 шайба, Овечкин пока остановился на отметке в 780 голов и занмает третье место.