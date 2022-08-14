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Минское «Динамо» разгромило ЦСКА в товарищеском матче

Встреча прошла в столице Белоруссии.
14 августа 2022 14:17
автор: Александр Поволоцкий

Минское «Динамо» на своем льду нанесло поражение московскому ЦСКА в предсезонном матче.

Игра в столице Белоруссии завершилась со счетом 6:1 (3:1, 1:0, 2:0) в пользу хозяев.

В составе минской команды по дублю оформили Владимир Алистратов (9-я и 13- минуты) и Павел Варфоломеев (25 и 48). По шайбе в активе Брэндона Козуна (11) и Сергея Сапего (59). У ЦСКА отличился Егор Кузьминов (12).

Добавим, что новый сезон КХЛ стартует 1 сентября. Армейцы сыграют в этот день с «Металлургом».

источник: «Советский спорт»
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