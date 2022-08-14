«Спартак» одержал победу над «Ак Барсом» в товарищеском матче

На льду МСА «Лужники» завершился товарищеский матч между московским «Спартаком» и казанским «Ак Барсом».
Встреча завершилась со счетом 3:2 (1:0, 1:1, 1:1) в пользу красно-белых.
В составе «Спартака» отличились Дмитрий Вишневский (17-я минута), Роман Старченко (38) и Дмитрий Кугрышев (60). Авторами шайбы казанской команды стали Даниил Тарасов (25) и Александр Радулов (60).
Добавим, что в первом матче сезона «Спартак» примет «Амур» (2 сентября), а «Ак Барс» сыграет на выезде с московским «Динамо» (3 сентября).
источник: «Советский спорт»