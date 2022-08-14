«Ак Барс» под нагрузками? Это отговорки для слабых». Шипачев - после поражения от «Спартака»

Форвард казанского «Ак Барса» Вадим Шипачев отреагировал на поражение команды в товарищеском матче со «Спартаком» (2:3).

Отметим, что клуб из Республики Татарстан проиграл первый матч в межсезонье.

«Ак Барс» под нагрузками? Это отговорки для слабых. Сейчас всех грузят, все играют на одинаковом льду, какой бы он ни был. Проиграли сегодня, что тут сказать? Всегда хочется побеждать. Выходить просто покататься? Я так не хочу. Хотя сегодня очень плохой матч был», - цитирует Шипачева пресс-служба казанского клуба.

Добавим, что в первом матче сезона «Ак Барс» сыграет на выезде с московским «Динамо» (3 сентября).