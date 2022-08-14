Вадим Шипачев: Радулова надо «кормить» шайбами

Нападающий «Ак Барса» Вадим Шипачев рассказал об игре с Александром Радуловым в одной пятерке.

Напомним, что сегодня казанская команда потерпела поражение в товарищеском матче со «Спартаком» (2:3).

«Ощущения от игры с Александром Радуловым в одной тройке? Конечно, энергии много, надо его «кормить» шайбами. Разговариваем с ним, ищем взаимопонимание, розыгрыши в большинстве и равных составах», - приводит слова Шипачева пресс-служба «Ак Барса».

Добавим, что 3 сентября в первом матче сезона «Ак Барс» сыграет на выезде с московским «Динамо».