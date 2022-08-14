«Нам нужно было больше концентрации и внимания». Федоров - о поражении ЦСКА от минского «Динамо»

Главный тренер московского ЦСКА Сергей Федоров высказался относительно поражения команды в товарищеском матче с минским «Динамо» (1:6).

Добавим, что автором единственного гола армейцев стал Евгений Кузьминов.

«Увидели определенные моменты, которые понравились. В тех голах, которые мы пропустили, нам нужно было больше концентрации и внимания. Считаю, что минское «Динамо» сыграло в хороший атакующий хоккей. Крэйга Вудкрофта знаю очень хорошо. Примерно в такой хоккей они будут играть в сезоне. Хорошая для нас проверка. «Первый блин — блином», - как говорится», - цитирует Федорова пресс-служба ЦСКА.

Отметим, что 1 сентября ЦСКА сыграет в первом матче нового сезона КХЛ с «Металлургом».