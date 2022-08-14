Крейг Вудкрофт: Победа над ЦСКА придаст уверенность минскому «Динамо»

Главный тренер минского «Динамо» Крейг Вудкрофт отреагировал на победу своих подопечных в товарищеском матче с ЦСКА.

Напомним, что встреча в столице Белоруссии завершилась со счетом 6:1 в пользу хозяев.

«Парни здорово себя проявили во всех компонентах игры: большинство и меньшинство, «пять на пять». Улучшили игру в защите. И контроль шайбы порадовал, принимали правильные решения. Когда все компоненты складываются, то можно контролировать большую часть игры. В общем, отличный перформанс. Победа придаст уверенность. Ведь ЦСКА – это действующий обладатель Кубка Гагарина», - цитирует специалист пресс-служба минского «Динамо».

Добавим, что 3 сентября белорусский клуб сыграет дома в первом матче сезона с «Барысом».