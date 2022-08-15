НХЛ включила Малкина в топ-20 лучших центральных нападающих лиги на данный момент

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин попал в двадцатку лучших центрфорвардов НХЛ на данный момент.
Как сообщает пресс-служба лиги, 36-летний хоккеист занял 18-е место. Отмечается, что Малкин является единственным россиянином, попавшим в рейтинг.
Добавим, что лучшим центральным нападающим был признан игрок «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид. На второй и третьей строчках расположились Остон Мэттьюс («Торонто Мэйпл Лифс») и Нэйтан Маккиннон («Колорадо Эвеланш»).
В прошедшем сезоне Малкин набрал 48 (23+25) очков в 48 матчах.
источник: NHL (НХЛ)